السعوديّة.. مجلس الوزراء يستعرض استئناف العلاقات مع طهران

عرض مجلس الوزراء السعودي استئناف العلاقات بين الرياض وطهران وأهمية متابعة تنفيذ قرارات الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين.

وأفادت وكالة “واس” السعودية بأنه خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، “جرى عرض المستجدات بشأن اتفاق استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما اشتملت عليه المباحثات بين البلدين التي عقدت في بكين من الاتفاق والتنسيق حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما”.

وشدد المجلس على “أهمية متابعة التنفيذ بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة”.

هذا وقد فتحت السفارة الإيرانية في المملكة العربية السعودية أبوابها اليوم وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، وفق ما أفادت وكالة “رويترز”.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أفادت عن وصول وفد فني إيرانيّ إلى العاصمة السعودية الرياض لمتابعة إعادة فتح السفارة الإيرانية.

وبحسب “إرنا”، فإنّ الوفد وصل إلى الرياض اليوم الأربعاء لتفقّد مبنى السفارة والقنصلية الإيرانية في المملكة العربية السعودية وتأهيلهما للافتتاح وفقًا للاتفاق الأخير بين البلدين في العاصمة الصينية بكين.