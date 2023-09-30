السفارة الأفغانية في نيودلهي تتوقف عن العمل اعتبارا من أول أكتوبر

قالت سفارة أفغانستان في العاصمة الهندية نيودلهي في بيان على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” إنها ستوقف عملياتها اعتبارا من الأول من أكتوبر تشرين الأول بسبب نقص الدعم من الهند وانخفاض عدد الموظفين والموارد.

وأضافت السفارة أيضا أن عدم تلبية التوقعات فيما يتعلق بخدمة مصالح أفغانستان يعد من العوامل الرئيسية الأخرى في إغلاق السفارة.

وقالت السفارة في البيان الذي يحمل تاريخ 30 سبتمبر أيلول “بالنظر إلى هذه الظروف، فإننا اتخذنا مع الأسف الشديد القرار الصعب بوقف جميع أنشطة البعثة باستثناء الخدمات القنصلية الطارئة للمواطنين الأفغان إلى أن يتم نقل سلطة رعاية البعثة إلى البلد المضيف”.

ولا تعترف الهند بحكومة طالبان، وأغلقت سفارتها في كابول بعد سيطرة طالبان على البلاد عام 2021، لكن نيودلهي سمحت للسفير وموظفي البعثة المعينين من قبل حكومة الرئيس الأفغاني المخلوع أشرف غني المدعومة من الغرب بإصدار تأشيرات دخول والتعامل مع المسائل التجارية.

وكانت رويترز قد ذكرت يوم الجمعة نقلا عن ثلاثة مسؤولين بالسفارة الأفغانية في الهند أن السفارة علقت جميع عملياتها بعد أن غادر السفير ودبلوماسيون كبار آخرون البلاد إلى أوروبا والولايات المتحدة حيث حصلوا على اللجوء.