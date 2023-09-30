الأحد 15 ربيع الأول 1445 ﻫ - 1 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السفارة الأفغانية في نيودلهي تتوقف عن العمل اعتبارا من أول أكتوبر

منذ 18 ثانية
سفارة أفغانستان في العاصمة الهندية نيودلهي

سفارة أفغانستان في العاصمة الهندية نيودلهي

A A A
طباعة المقال

قالت سفارة أفغانستان في العاصمة الهندية نيودلهي في بيان على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” إنها ستوقف عملياتها اعتبارا من الأول من أكتوبر تشرين الأول بسبب نقص الدعم من الهند وانخفاض عدد الموظفين والموارد.

وأضافت السفارة أيضا أن عدم تلبية التوقعات فيما يتعلق بخدمة مصالح أفغانستان يعد من العوامل الرئيسية الأخرى في إغلاق السفارة.

وقالت السفارة في البيان الذي يحمل تاريخ 30 سبتمبر أيلول “بالنظر إلى هذه الظروف، فإننا اتخذنا مع الأسف الشديد القرار الصعب بوقف جميع أنشطة البعثة باستثناء الخدمات القنصلية الطارئة للمواطنين الأفغان إلى أن يتم نقل سلطة رعاية البعثة إلى البلد المضيف”.

ولا تعترف الهند بحكومة طالبان، وأغلقت سفارتها في كابول بعد سيطرة طالبان على البلاد عام 2021، لكن نيودلهي سمحت للسفير وموظفي البعثة المعينين من قبل حكومة الرئيس الأفغاني المخلوع أشرف غني المدعومة من الغرب بإصدار تأشيرات دخول والتعامل مع المسائل التجارية.

وكانت رويترز قد ذكرت يوم الجمعة نقلا عن ثلاثة مسؤولين بالسفارة الأفغانية في الهند أن السفارة علقت جميع عملياتها بعد أن غادر السفير ودبلوماسيون كبار آخرون البلاد إلى أوروبا والولايات المتحدة حيث حصلوا على اللجوء.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

آثار الفيضانات في مدينة نيويورك
حاكمة نيويورك: الأمطار الغزيرة في المدينة هي "الوضع الطبيعي الجديد"
كوسوفو - صربيا
كوسوفو تطالب صربيا بسحب قواتها المنتشرة عند حدود البلدين
من الظاهرات في سويسرا
مظاهرات في سويسرا للمطالبة بمزيد من "العدالة المناخية"

الأكثر قراءة

من جانب القبر في بلدة فايدة في العراق
فيديو.. صوت من داخل قبر يثير ضجة في العراق والسلطات تتحرك!
طقس لبنان
المنخفض الجوي "الياس".. الأب إيلي خنيصر يحذر من السيناريو الأسوأ!
اقتحام أحد المصارف في لبنان
نهب جديد من مصارف لبنان.. وخطة ولا أخطر!