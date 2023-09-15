السبت 30 صفر 1445 ﻫ - 16 سبتمبر 2023 |
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السفارة الأمريكية في دمشق تغير اسمها!

منذ 19 ثانية
شعار السفارة الأمريكية في دمشق

شعار السفارة الأمريكية في دمشق

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‏أقدمت السفارة الامريكية في دمشق خلال الساعات القليلة الماضية على تعديل مسماها، وذلك لربما يعتبر تمهيداً لافتتاحها بمدينة أخرى وفقاً لما نقلته وسائل إعلام سورية معارضة.

وفي التفاصيل أشارت مصادر عدة إلى أن العاملين في السفارة الأمريكية بدمشق يرجحون هذا الخيار، و بأنه تم تعديل اسم حسابات السفارة على منصتي “X”، تويتر سابقاً، و فيسبوك و وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

و إضافةً لكل ما تم ذكره، فإن شعار السفارة الأمريكية في دمشق تحول من “سفارة الولايات المتحدة – دمشق” إلى شعار جديد تم الكتابة عليه “سفارة الولايات المتحدة – سوريا” لأول منذ سنوات.

كما إن الوضع القائم السياسي و العسكري المعقد في سوريا، وتواجد قوات أجنبية متعددة وحكومات توصف بـ”سلطات الأمر الواقع” لدى الجانب الأمريكي باتت عديدة، وهذا لا يسمح أبداً بأن تعمل السفارة الأمريكية من داخل العاصمة السورية دمشق.

و كون العاصمة دمشق أصبحت عاصمة فقط للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري فقط، وليس لكل سوريا، فإن ذلك قد يكون سبباً وجيهاً لتعديل التسمية، وجعلها بالصيغة المذكورة في الشعار الجديد آنف الذكر.

وإذا كان هناك حديث عن افتتاح قريب لمبنى جديد تابع للسفارة الأمريكية في سوريا، فإن المرجح عمل السفارة من المبنى الجديد و الضخم للسفارة الأميركية في بيروت بدلاً من القنصلية الأميركية في مدينة إسطنبول التركية.

وإن أي جزء خارج عن سيطرة النظام السوري يحتاج بحسب الأمريكان لآلية عمل يقوم من خلالها بخدمة السوريين من حملة الجنسية الأمريكية و المنظمات العاملة هناك وحماية المصالح الامريكية كذلك.

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