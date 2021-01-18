الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السفارة الأمريكية في كابل تدعو مواطنيها لمغادرة أفغانستان

18 - يناير - 2021
أفغانستان

أفغانستان

A A A
طباعة المقال

قالت وكالة Khaama Press، اليوم، إن السفارة الأمريكية في كابل، حذرت من احتمال تصاعد عدد الهجمات الإرهابية، ودعت المواطنين الأمريكيين في أفغانستان إلى مغادرة هذه الدولة فورا.

ونقلت الوكالة الأفغانية، عن بيان صحفي للبعثة الدبلوماسية الأمريكية، أن “السفارة تذكر المواطنين الأمريكيين، بمخاطر زيارة أفغانستان بسبب ارتفاع مستوى الجريمة والإرهاب، وتدعو الأمريكيين الموجودين في هذه البلاد للنظر في موضوع مغادرتها”.

ووفقا للبيان، أصبحت وتيرة الهجمات الإرهابية وعمليات الاختطاف وغيرها من الجرائم الجنائية الخطيرة، أعلى وأكثر في جميع أنحاء أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة.

ونوهت السفارة، بأن الفنادق والمجمعات السكنية، ومقرات المنظمات الدولية والسفارات، والأماكن الأخرى التي يزورها الأجانب ومن ضمنهم الأمريكيون، تعتبر من أكثر المواقع التي تتعرض للخطر، وذلك بحسب تاس.

    المزيد من أخبار العالم

    رئيس وزراء باكستان السابق "عمران خان"
    استدعاء رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان للمحكمة
    قاذفتان روسيتان تقومان بدورية فوق بحر اليابان
    شعار الأمم المتحدة
    الأمم المتحدة قلقة من تصاعد الوضع في ليبيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟