السفارة الأمريكية في مدريد أحدث أهداف طرود إسبانيا الملغومة!

أبطل خبراء المفرقعات مفعول طرد ملغوم في السفارة الأمريكية في مدريد (الخميس 1-12-2022)، وهو سادس عبوة من نوعها يتم إرسالها إلى أهداف رفيعة المستوى في موجة دفعت إسبانيا إلى تشديد الأمن والتعهد بعدم التخلي عن دعم أوكرانيا.

بدأت الحملة بعبوة أُرسلت إلى رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث في 24 نوفمبر تشرين الثاني، الأمر الذي دفع مدريد لتشديد الأمن حول المباني العامة. ومنذ أمس الأربعاء، أُرسلت عبوات مماثلة أيضا إلى وزارة الدفاع وقاعدة جوية وشركة لتصنيع الأسلحة والسفارة الأوكرانية، حيث أصيب ضابط أمن بجراح طفيفة.

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلس، التي كانت تزور مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية اليوم الخميس والتقت بنظيرها الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن الطرود الملغومة لن تمنع إسبانيا من دعم “القضية العادلة” لأوكرانيا.

وأضافت “ما يجب أن يكون في غاية الوضوح هو أن أيا من هذه الطرود أو أي عمل عنيف آخر لن يغير الالتزام الواضح والراسخ لإسبانيا ودول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بدعم أوكرانيا”.

واعترض مسؤولو الأمن الطرد الأخير في السفارة الأمريكية وتم تفجيره لاحقا تحت سيطرة الشرطة الإسبانية.

وأمس الأربعاء، انفجر طرد موجه إلى السفير الأوكراني في إسبانيا في سفارة بلاده أثناء فحص مسؤول أمني له، مما تسبب في إصابته بجروح طفيفة في يديه. وتم الآن تشديد الأمن حول السفارات أيضا.

وفي وقت لاحق أمس أيضا، تلقت شركة إنستالزا، وهي شركة لتصنيع الأسلحة في سرقسطة، شمال شرق إسبانيا، والتي أرسلت أكثر من ألف من قاذفات صواريخ سي90 إلى أوكرانيا، عبوة أخرى. واليوم الخميس تلقت قاعدة جوية تضم مركز أقمار صناعية تابع للاتحاد الأوروبي ووزارة الدفاع الإسبانية والسفارة الأمريكية طرودا ملغومة.

أوكرانيا تلوم موسكو

بعد تفجير الطرد الذي تم إرساله إلى السفارة الأوكرانية، أمر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا جميع سفارات كييف في الخارج بتعزيز الأمن “بشكل عاجل”.

وبدا أن سفير أوكرانيا في إسبانيا، سيرهي بوهورلتسيف، يوجه أصابع الاتهام إلى روسيا.

وقال لمحطة (تي.في.إي) التلفزيونية الإسبانية أمس “لدينا تعليمات من الوزارة في أوكرانيا بأنه نظرا إلى الوضع الراهن، يجب أن نكون مستعدين لأي نوع من الحوادث… الأنشطة الروسية خارج البلاد”.

وغزت روسيا أوكرانيا قبل تسعة أشهر فيما تسميه “عملية عسكرية خاصة” تصفها كييف والغرب بأنها استيلاء استعماري غير مبرر على الأراضي.

وأرسلت إسبانيا أو تعهدت بإرسال معدات عسكرية وإنسانية لدعم أوكرانيا في الصراع، بما يشمل قاذفات صواريخ أرض-جو، وبطارية مزودة بستة مدافع هاوتزر خفيفة، وذخيرة ودروع واقية من الرصاص، وأسلحة خفيفة، إضافة إلى تدريب طياريها على الدفاع الجوي في إسبانيا.

ونشر حساب السفارة الروسية في إسبانيا على تويتر اليوم الخميس بيانا يدين “أي تهديد أو عمل إرهابي” فيما يتعلق بالرسائل الخمس الملغومة “الموجهة بشكل خاص إلى بعثة دبلوماسية”.

ألسنة لهب مفاجئة

تسبب تسليم طرود ملغومة في أنحاء العاصمة الإسبانية في إغلاق الطرق وحدوث فوضى مرورية حول المباني الدبلوماسية والعامة الرئيسية.

وفي تصريحات قبل العثور على الطرد الأخير في السفارة الأمريكية، قال نائب وزير الداخلية الإسباني إن المؤشرات الأولية توحي بأن إرسال الطرود الخمس الأولى تم من داخل إسبانيا.

وأضاف رافائيل بيريث وزير الدولة المسؤول عن الأمن في مؤتمر صحفي أن العبوات المصنوعة يدويا أُرسلت في طرود بنية اللون غير متفجرة بل تحتوي على مسحوق قابل للاشتعال وسلك تفجير يشعلان “ألسنة لهب مفاجئة”.

وكانت الطرود موجهة لرؤساء الجهات المرسلة إليها.

وقال بيريث إن إحدى العبوات اشتعلت وأصابت فرد أمن بالسفارة الأوكرانية في مدريد بينما أشعل أفراد الأمن ثلاثة طرود أخرى في بيئة محكومة وتُركت إحداها سليمة لفحصها.

ومضى يقول “يبدو أنها جميعا مرسلة من داخل البلاد لكننا نستند في هذا التخمين على الفحص الأولي بالعين المجردة دون أن يكون لدينا بعد تقرير فني مستفيض”.

وأضاف أن الأمر لا يبدو أنه يستدعي انعقاد اللجنة الأمنية لتقييم الحاجة لرفع مستوى التهديد الإرهابي في إسبانيا، وهو حاليا عند ثاني أعلى مستوى نتيجة بعد هجمات لمتشددين إسلاميين في أنحاء أوروبا على مدار السنوات العشر الماضية.

وقال مصدر قريب من التحقيق إنه في حين أن تلك العبوات مصنوعة يدويا فإنها “ليست شيئا يمكن لأي شخص أن يصنعه” مضيفا أن المحققين يحاولون حاليا تتبع مصدر محتويات تلك الطرود.

وقال مصدر آخر يشارك في التحقيق القضائي إن المظاريف الكبيرة جميعها تحمل نفس الخط ويبدو أنها جاءت من نفس المرسل. وأضاف أنها تحتوي على “آلية إشعال كهربائية” ومادة مشابهة للبارود.

وفتحت المحكمة العليا الإسبانية المتخصصة في قضايا الإرهاب تحقيقا.