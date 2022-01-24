السفارة الأميركية تنشر تحذيراً أمنياً لرعاياها في الإمارات

وجهت السفارة الأميركية في أبوظبي، تحذيرا أمنيا لمواطنيها، الاثنين، بعد إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن اعتراض صاروخين حوثيين.

ونصحت السفارة والقنصلية الأميركيتين في دولة الإمارات المواطنين “بالحفاظ على مستوى عال من الوعي الأمني”.

وجاء في نص التحذير الأمني “تذكر السفارة جميع مواطني الولايات المتحدة في دولة الإمارات بالحفاظ على مستوى عال من الوعي الأمني”.

ودعت السفارة الأميركيين إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ومنها: “إذا سمعت انفجارا قويا، فابحث على الفور عن ملجأ. إذا كنت في منزل أو مبنى، فانتقل إلى أدنى مستوى، مع أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ والفتحات، وأغلق أي أبواب واجلس بالقرب من جدار داخلي بعيدا عن أي نوافذ أو فتحات”.

كما شملت الإجراءات هذه التوجيهات”إذا كنت في الخارج، فابحث على الفور عن غطاء صلب للاحتماء، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، استلق وقم بتغطية رأسك بيديك”.

وأشارت إلى أنه “حتى في حالة اعتراض صاروخ أو طائرة بدون طيار، فإن سقوط الحطام يمثل خطرا كبيرا. وبعد الهجوم، ابتعد عن أي حطام، وراقب منافذ الأخبار الرئيسية للحصول على إرشادات رسمية”.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضاف البيان “سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي”.

كما دعت السفارة إلى “مراقبة وسائل الإعلام المحلية وموقع السفارة الأميركية للحصول على التحديثات”. ونشرت أرقام هواتف للمساعدة والدعم.

وتقول رويترز إن مثل هذه البيانات نادرة إذ يُنظر إلى الإمارات إلى حد كبير على أنها واحدة من أكثر الأماكن أمنا في الشرق الأوسط.

وأصدرت تحذيرا أمنيا مشابها الأسبوع الماضي عندما استهدفت حركة الحوثي اليمنية العاصمة الإماراتية أبوظبي.