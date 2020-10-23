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السفارة الأميركية في تركيا تعلق التأشيرات خوفا من الهجمات الإرهابية

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 23 - أكتوبر - 2020 4:16 مساءً
السفارة الأميركية في تركيا

السفارة الأميركية في تركيا

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أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا اليوم الجمعة أنها ستعلق مؤقتا إصدار التأشيرات بسبب تقارير “موثوقة” تحدثت عن هجمات إرهابية وعمليات اختطاف محتملة ضد مواطنين أمريكيين.

وقالت السفارة: “تلقت البعثة الأميركية في تركيا تقارير ذات مصداقية بشأن هجمات إرهابية محتملة وعمليات خطف تستهدف المواطنين الأميركيين وغيرهم من الأجانب في إسطنبول وتشمل القنصلية العامة الأميركية ومواقع أخرى محتملة في تركيا”.

وأضاف البيان: “يُنصح المواطنون الأميركيون بتوخي الحذر الشديد في المواقع التي قد يتجمع فيها الأمريكيون أو الأجانب، بما في ذلك مباني المكاتب الكبيرة أو مراكز التسوق”.

وأكدت السفارة الأميركية في تركيا أنه “سيتم تعليق جميع خدمات التأشيرات والمواطنين الأمريكيين في مرافق البعثة الأمريكية في تركيا (بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة في أنقرة والقنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول والقنصلية الأمريكية في أضنة والوكالة القنصلية الأمريكية في إزمير) مؤقتًا.

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