الخميس 18 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 2 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السفارة الأميركية في مصر: واشنطن ملتزمة بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة

منذ 8 دقائق
معبر رفح

معبر رفح

A A A
طباعة المقال

أعلنت واشنطن أنها تحترم سيادة مصر على أراضيها، معلنة التزامها بضمان عدم تهجير الفلسطينيين إليها.

وقالت إليزابيث جونز، القائمة بأعمال السفير الأميركي لدى مصر، إن السفارة الأميركية ترحب بالأخبار الواردة من معبر رفح الحدودي، وإن بلادها ممتنة للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة، وتحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي.

وتابعت: “الرئيس الأميركي جو بايدن أكد من قبل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده برفض نزوح الفلسطينيين خارج أراضيه، وهذه المرة نؤكد مجددا أن الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى”.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، في إطار الجهود الرامية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة، قد كشفت الخميس لسفراء وممثلي سفارات الدول الأجنبية في القاهرة الاستعدادات الجارية على قدم وساق من جانب كافة الجهات المعنية في الدولة المصرية والرامية إلى تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح، والذين يبلغ عددهم حوالي 7000 مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة.

واستعرضت الخارجية بشكل تفصيلي محاور خطة استقبال وإجلاء الرعايا الأجانب بقطاع غزة وفقاً للتعليمات والقوانين المصرية المنظمة، والدور المنوط بكل بعثة أجنبية في استقبال رعاياها من معبر رفح، خاصة فيما يتعلق باستخراج وثائق السفر اللازمة لمواطني تلك الدول للسماح لهم بالدخول إلى الأراضي المصرية وإجلائهم خلال الفترة الزمنية المحددة، واتخاذ الترتيبات اللوجيستية اللازمة لذلك.

يذكر أن الرئيس الأميركي بايدن كان قد أجرى اتصالا هاتفيا قبل يومين مع الرئيس المصري السيسي، الذي أكد موقف مصر بضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية، زيادة المساعدات الإنسانية فوراً لتلبي احتياجات أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لمعاناة هائلة.

وشدد السيسي لبايدن على أن مصر ترفض سياسات العقاب الجماعي، ولم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى الأراضي المصرية، فيما أوضح الرئيس الأميركي موقف بلاده برفض نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم.

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش الاوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الجيش الأوكراني: روسيا تستعد لشن هجمات جديدة على مدينة أفدييفكا المحاصرة
    من معبر رفح - رويترز
    طوفان الأقصى
    مصادر أمنية: وصول 400 من مزدوجي الجنسية إلى الجانب المصري عبر معبر رفح
    الدولار- رويترز
    تراجع الدولار بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة الأميركية

    الأكثر قراءة

    من فيديو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
    خطابٌ وخرائط وآية قرآنيّة.. فيديو جديد لنصر الله تمهيدًا لكلمته المرتقبة!
    شاني لوك
    طوفان الأقصى
    لم يقطع رأسها.. والد الألمانية شاني يكذب رئيس إسرائيل
    شعار مؤسسة وول مارت
    طوفان الأقصى
    مؤسسة وول مارت تتعهد بتقديم "مليون دولار" إلى إسرائيل!