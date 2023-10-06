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أمريكا تطرد اثنين من مسؤولي السفارة الروسية

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2023 9:29 مساءً
السفارة الروسية في واشنطن

السفارة الروسية في واشنطن

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة طردت اثنين من مسؤولي السفارة الروسية لديها بعد أن طردت روسيا في وقت سابق دبلوماسيين أمريكيين من السفارة الأمريكية لدى موسكو.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية في تصريح لقناة “الحرة”: “بعد قيام الاتحاد الروسي بطرد اثنين من الدبلوماسيين التابعين للسفارة الأميركية في موسكو ردت وزارة الخارجية بالإعلان عن اثنين من مسؤولي السفارة الروسية العاملين في الولايات المتحدة شخصين غير مرغوب فيهما”.

وأضاف المتحدث “لن تتسامح وزارة الخارجية الأميركية مع نمط الحكومة الروسية في مضايقة دبلوماسيينا”.

وشدد أن “خطوات الخارجية الأميركية تبعث برسالة واضحة مفادها أن الإجراءات غير المقبولة ضد موظفي سفارتنا في موسكو ستكون لها عواقب”.

وكانت روسيا أعلنت في 14 من الشهر الماضي أن اثنين من طاقم السفارة الأميركية “غير مرغوب فيهما” واتهمتهما بأنهما كانا عميلي “اتصال” لدى موظف روسي سابق اعتقل مطلع العام، تتهمه موسكو بنقل معلومات حول النزاع في أوكرانيا الى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الدبلوماسيين اللذين اعتبرا “شخصين غير مرغوب فيهما” هما السكرتير الأول والثاني في السفارة الأميركية في موسكو جيفري سيلين وديفيد بيرنستين.

ووصفت وزارة الخارجية الأميركية القرار بأنه عمل “غير مبرر”، محذرة من أن الولايات المتحدة سترد بشكل مناسب.

ويأتي ذلك في وقت وصلت العلاقات إلى أدنى مستوياتها بين روسيا والولايات المتحدة، أحد أبرز الداعمين الماليين والعسكريين لأوكرانيا حيث تشن روسيا هجوما منذ فبراير 2022.

    المصدر :
  • الحرة
  • رويترز

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