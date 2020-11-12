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السفارة السعودية في لاهاي: لا إصابات بحادث إطلاق النار

منذ 39 دقيقة
علم السعودية

علم السعودية

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أكدت السفارة السعودية في هولندا، الخميس، تعرض مقرها في لاهاي لحادث إطلاق نار “جبان”، موضحة عدم تعرض أي من منسوبي البعثة لإصابات.

وأوضحت السفارة، في بيان، أن “رجال أمن السفارة قاموا بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية”.

زاكدت السفارة  إدانة الحكومة السعودية لهذا الاعتداء الجبان، معبرة عن شكرها للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث.

وعبرت السفارة عن تطلعها إلى كشف ملابسات الحادث ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة.

وحثت سفارة المملكة في لاهاي المواطنين السعوديين المتواجدين في هولندا على رفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.

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