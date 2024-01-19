السفارة الصينية في سول تحذر من مخاطر عمليات التجميل في كوريا الجنوبية

حذرت السفارة الصينية في سول مواطنيها من مخاطر إجراء عمليات تجميل في كوريا الجنوبية والتي تمتد من خطر الوفاة إلى حدوث تغيرات كبيرة في الوجه تجعل اجتياز إجراءات فحص أوراق المسافرين صعبا.

ووفقا لمزود البيانات ستاتيستا، تعد كوريا الجنوبية واحدة من الوجهات الأكثر شعبية في العالم فيما يتعلق بالسياحة العلاجية وقد استقطبت خلال العشر سنوات الماضية مرضى أجانب معظمهم من الصين والولايات المتحدة.

وقالت السفارة الصينية في مذكرة للجمهور “سافر العديد من الأجانب إلى كوريا الجنوبية في السنوات القليلة الماضية لإجراء عمليات تجميل ودخل بعض الأشخاص في نزاعات طبية وتعرضوا لفشل جراحي بل وحدثت وفيات”.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الأربعاء عن الشرطة إن المذكرة صدرت بعد وفاة امرأة صينية هذا الشهر عقب خضوعها لجراحة لشفط الدهون ثلاث مرات في عيادة تجميل بمنطقة جانجنام في العاصمة سول.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بممثل الجمعية الكورية لجراحي التجميل بعد ساعات العمل للحصول على تعليق.

وطلبت السفارة الصينية من المواطنين توخي الحذر من الإعلانات وحساب المخاطر واختيار الوسطاء بعناية والتحقق من أن المؤسسات الطبية أو الجراحين يعملون بشكل قانوني.