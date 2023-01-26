السفيرة الأمريكية الجديدة تصل موسكو

وصلت لين تريسي السفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا إلى موسكو، الخميس، تمهيدا لمباشرة عملها، رغم تدهور العلاقات بين البلدين.

وقالت السفارة الأمريكية في موسكو اليوم الخميس على تطبيق تليغرام: “مرحبا بعودتك إلى روسيا يا سيادة السفيرة تريسي”.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين موسكو وواشنطن توترا غير مسبوق منذ الحرب الباردة، على خلفية العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا منذ فبراير/شباط الماضي، والتي عارضتها الولايات المتحدة، وفرضت بسببها عقوبات مختلفة على روسيا.

وسبق لتريسي، التي تجيد اللغة الروسية، أن شغلت منصب نائبة السفير الأمريكي لدى موسكو بين عامي 2014 و2017.

ومنذ 2019، تشغل تريسي منصب السفيرة الأمريكية في أرمينيا وسبق لها العمل في منصب كبير مستشاري الشؤون الروسية في مكتب الشؤون الأوروبية الآسيوية في وزارة الخارجية الأمريكية، ونائبة مساعد وزير آسيا الوسطى في مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا من 2012 وحتى 2014.

وبين عامي 2010 2011، شغلت تريسي منصب نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في تركمانستان، كما كانت المسؤول الرئيسي في القنصلية الأمريكية في بيشاور بباكستان من 2006 وحتى 2009، حيث نجت من محاولة اغتيال بإطلاق النار على سيارتها، كما حصلت على جائزة وزير الخارجية الأمريكي للبطولة.

وكانت تريسي المسؤول الرئيسي في مكتب فرع السفارة الأمريكية في أستانا بكازاخستان من 2004 وحتى 2006، ومسؤولة المهام الخارجية الأخرى لسفارات الولايات المتحدة في كابول بأفغانستان وبيشكيك بقرغيزستان، وعملت في مكتب المبعوث الخاص للدول المستقلة حديثا في الخارجية الأمريكية من 2000 وحتى 2001.

وحصلت تريسي على درجة البكالوريوس في الدراسات السوفييتية من جامعة جورجيا عام 1986، ودرجة الدكتوراه في القانون من جامعة أكرون بأوهايو عام 1994.

وستقود تريسي سفارة بلادها في موسكو رغم تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وما هو أدى إلى انخفاض كبير في عدد موظفي السفارات من كلا الجانبين، حيث تراجع عدد العاملين في السفارة الأمريكية، وهو مجمع مترامي الأطراف في وسط موسكو، إلى نحو 100 موظف، نصفهم تقريباً من موظفي الأمن، بحسب مصادر دبلوماسية.

كما أنها متخصصة في الدراسات السوفياتية، وحصلت على درجة البكالوريوس في الدراسات السوفياتية من جامعة جورجيا عام 1986 ودرجة الدكتوراه في القانون من جامعة أكرون بولاية أوهايو عام 1994، وتتحدث الروسية.