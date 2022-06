السفير الأمريكي الجديد يصل إلى إسرائيل ويتوجه إلى الحجر الصحي

وصل السفير الأمريكي الجديد في إسرائيل، توماس نايدس، اليوم الإثنين، إلى تل أبيب، وتوجه إلى منزله في القدس، حيث سيخضع للحجر الصحي لمدة 3 أيام.

في مقطع فيديو تم تسجيله بعد ساعات من وصوله، تحدث نايدس عن رحلته الأولى إلى إسرائيل عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما، ووصفها بأنها “حلم أصبح حقيقة”، وقال: “الروابط بين بلدينا، كما قال الرئيس جو بايدن، غير قابلة للكسر”.

وأضاف: “لا يوجد امتياز أكبر مما طلب مني القيام به، لتمثيل الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة إسرائيل”.

After my first trip to Israel, I wrote in my local newspaper that “the moment I put my feet on the ground, I had a feeling which I will never forget.” Landing today in Israel to be U.S. Ambassador is another moment I’ll never forget. pic.twitter.com/3md0AooCfg

— Ambassador Tom Nides (@USAmbIsrael) November 29, 2021