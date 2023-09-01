السفير الأمريكي في السعودية يزف للسعوديين بشرى جديدة

نشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية كلاماً مهماً لـ مايكل راتني السفير الأمريكي في الرياض عقب لقائه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن.

وجاء في كلام السفير : تشرفت باستضافة سفيرة السعودية لدى أمريكا كآخر ضيفي رسمي في في ( كوينسي هاوس) منزل السفير الأمريكي بالرياض على مدى 35 عامًا الماضية، حيث سنبدأ قريباً في بناء سفارتنا الجديدة بهذا الموقع التي ستمثل رمزاً دائماً للشراكة القوية بين بلدينا

يذكر أن (كوينسي هاوس) منزل السفير الأمريكي سمي بهذا الاسم تخليداً لـ الاجتماع الشهير بين الملك السعودي المؤسس عبدالعزيز و الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في 14 فبراير 1945 على متن السفينة البحرية الأمريكية الثقيلة يو إس إس كوينسي التي تعمل في البحيرات المرة خارج قناة السويس، حيث كانت المرة الأولى التي يغادر فيها العاهل السعودي أرضه الأم بغية عقد قمة مع نظيره الأمريكي آنذاك، و هناك العديد من الصور والفيديو لهذا الاجتماع التاريخي الذي عقد قبل وقت قصير من وفاة روزفلت.

و الجدير بالذكر أن الأمريكيين كانوا قد شرعوا في بناء ثاني أكبر سفارة لهم بالعالم في لبنان، حيث نشر موقع صوت بيروت إنترناشيونال فيديو مفصل يشرح طبيعة تلك السفارة، و لا يُعلم بعد أي تفاصيل تتعلق بالمشروع الأمريكي الجديد والخاص ببناء سفارة أمريكية حديثة في الرياض.

السفير #مايكل_راتني: "تشرفت باستضافة سفيرة 🇸🇦 لدى 🇺🇸، الأميرة ريما بنت بندر @rbalsaud كآخر ضيف رسمي استضفته في كوينسي هاوس، منزل السفير الأمريكي على مدى 35 عامًا الماضية. سنبدأ قريبًا في بناء سفارتنا الجديدة في هذا الموقع، التي ستمثل رمزاً دائماً للشراكة القوية بين بلدينا." pic.twitter.com/0pIGVJbFur — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) August 30, 2023