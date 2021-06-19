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السفير الأمريكي يعلن أنه سيعود إلى مقر عمله في روسيا قريبا

19 - يونيو - 2021
جون سوليفان

جون سوليفان

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أعلن السفير الأمريكي في روسيا جون سوليفان، إنه سيعود قريبا إلى مقر عمله في موسكو.

وأضاف السفير، في تغريدة على “تويتر”: “بعد القمة المهمة، أتطلع إلى العودة إلى موسكو قريبا لقيادة فريق العمل القوي في السفارة الأمريكية في روسيا لتنفيذ توجيهات الرئيس بايدن المحددة في جنيف، بما في ذلك التوجيهات بشأن الاستقرار الاستراتيجي وحقوق الإنسان والعلاقات المستقرة والقابلة للتكهن مع روسيا”.

قبل ذلك، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تنطلق من أن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف سيباشر أسبوع العمل المقبل في واشنطن، وذلك بحسب وكالة “نوفوستي”.

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