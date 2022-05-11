السفير الأميركي في موسكو يلتقي مسؤولًا في الخارجية الروسية

أدّت الحرب الروسية على أوكرانيا الى تدهور علاقة موسكو مع الدول الغربية، بشكل خاص مع واشنطن، التي شكّلت رأس حربة في مساندة القوات الاوكرانية في دفاعها عن أراضيها بوجه العمليات الروسية المسلحة.

كما تربّعت الولايات المتحدة على قائمة الدول التي شنّت حربًا اقتصادية على روسيا، وكانت الدولة الأولى التي قرّرت التوقف عن استيراد واردات النفط الروسية.

وعلى الرغم من زيادة حدة التوتر بين الدولتين، التقى نائب وزير الخارجية الروسي “سيرغي ريابكوف” مع السفير الأميركي في موسكو “جون سوليفان” اليوم الأربعاء.

وأكّدت السفارة الأميركية أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بفتح قنوات اتصال مع الحكومة الروسية لتعزيز المصالح الأميركية وتقليل مخاطر سوء التقدير بين بلدينا.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا قصيرًا لم يتضمن تفاصيل حول المحادثة.

يُذكر أنّ العلاقات بين موسكو وواشنطن هوت إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة بعدما غزت موسكو أوكرانيا في 24 شباط.