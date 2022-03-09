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السفير الإماراتي في واشنطن: نشجع أوبك على النظر في مستويات انتاج اعلى للنفط

منذ 5 ساعات
سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة

سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة

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أعلن سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة الأربعاء أن بلاده تفضل زيادة انتاج النفط، مشيرا إلى أنها ستقوم بتشجيع الدول الأخرى الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” على النظر في مستويات انتاج أعلى.

وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا كبيرا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء حظر واردات النفط والغاز الروسيين، ما يعني توسع الأزمة على الأرجح.

وقال العتيبة في بيان لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية “نحن نفضل زيادة الانتاج وسنشجع أوبك على النظر في مستويات انتاج اعلى”.

وأكد العتيبة “لطالما كانت الإمارات موردا موثوقا ومسؤولا للطاقة للأسواق العالمية لأكثر من خمسين عاما، وتؤمن بأن الاستقرار في أسواق الطاقة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي”.

وبهذا تكون الإمارات أول دولة عضو في منظمة أوبك تدعو إلى زيادة الانتاج.

وجّه وزير الطاقة الألماني روبيرت هيك الثلاثاء “نداء عاجلا” إلى مجموعة أوبك داعيا إياها إلى “زيادة الإنتاج” لكبح ارتفاع الأسعار.

وتعد السعودية والإمارات، وبدرجة أقل الكويت والعراق، الدول الوحيدة في منظمة أوبك القادرة على ضخ المزيد من النفط. وتملك هذه الدول طاقة احتياطية تقدر بما بين 2,5 مليون و3 ملايين برميل يوميا.

ومع ذلك، فإن ضخ هذه الكميات الإضافية لن يعوض انخفاض الصادرات الروسية.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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