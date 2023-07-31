السفير الإيراني لدى السعودية: تطوير العلاقات الثنائيّة له تأثيرات مهمّة على المنطقة

أكّد السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي، لوكالة تسنيم للأنباء اليوم الإثنين، أنّ تطوير العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران في الخليج سوف يكون مقدمة للتعاون متعدد الأطراف بين الدول.

كما قال السفير الإيراني في مقابلة مع الوكالة إنّ العلاقة بين السعودية وإيران يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على السلام والاستقرار والاستقلال وتعزيز ثقافة الحوار.

وأضاف: “نعتقد أن العمل المنجز بين إيران والسعودية سيعود بالمنفعة على البلدين والمنطقة ومحيط المنطقة”.

كما شدد خلال المقابلة على أن إيران بحاجة لوثائق اقتصادية مشتركة مع السعودية مثل تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع ودعم الاستثمار المتبادل والاتفاقية الجمركية.

وفي 22 أيار/ مايو الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، بأن وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت تعيين علي رضا عنايتي سفيرًا لطهران في السعودية.

وكانت السعودية وإيران اتفقتا في 10 آذار، مارس الماضي في بكين على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016، وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.