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السفير الروسي في لندن: لسنا في حالة حرب مع بريطانيا.. ولكن!

منذ 5 دقائق
علما روسيا وبريطانيا

علما روسيا وبريطانيا

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أكد السفير الروسي في لندن أندريه كيلين (الخميس 30-3-2023) أن بلاده ليست في حالة حرب مع المملكة المتحدة، مؤكداً أنه لا حديث عن قطع العلاقات الآن.

وكان السفير الروسي قد أشار إلى أن موسكو لن تبادر إلى تطبيع العلاقات مع لندن التي أقدمت على معاداة روسيا.

وقال: “نحن لسنا في حالة حرب، لكن وجهات نظرنا حول ما يحدث في أوروبا متناقضة كليا. وهذا يضعنا بعيدا جدا عن بعضنا البعض”.

كما أضاف: “البريطانيون هم المبادرون بإظهار العداء تجاهنا، ونحن لن نكون المبادرين لتحسينها. سننتظر حتى يصلوا لمرحلة النضج، وفهم الحاجة لترميم العلاقة”.

وأعرب السفير عن أمله في أن يتخلص تاريخ العلاقات الدبلوماسية الروسية البريطانية الممتد لقرون من تشوهات المرحلة الحالية.

أزمة القذائف
وفي وقت سابق، شدد كيلين أن بريطانيا لن تتراجع عن تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب.

وكانت حدة التوتر بين البلدين قد زادت عقب إعلان وزارة الدفاع البريطانية عن إمداد أوكرانيا بقذائف مزودة باليورانيوم المنضب تخترق الدروع، وذلك لاستعمالها في دبابات “تشالنجر 2” البريطانية الصنع والتي منحتها للجيش الأوكراني.

    المصدر :
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