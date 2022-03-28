السفير المصري يوضح مصير ملفات الطلاب في الجامعات الاوكرانية

الحرب الروسية الاوكرانية المستمرة منذ حوالي الشهر وبعد الهجمات العسكرية شهدت البلاد العديد من خطوط الهجرة من عدد كبير من سكانها هرباً، في حين ان الدولة الاوكرانية تضم عدد كبير من الطلبة العرب قامت الدول بإجلاء طلابها، ولكن تكمن المشكلة هنا حول كيفية اخذ المستندات الرسمية التي تثبت حال الطلاب في الجامعات في محاولة لاستكمال دراستهم في جامعات بلادهم او في اي بلد اخر وهذه المشكلة المتعلقة بمستقبل العديد من الطلبة.

وفي هذا السياق أوضح السفير المصري في أوكرانيا أيمن الجمال، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن السفارة المصرية تعمل على التنسيق مع السلطات التعليمية الأوكرانية لتذليل العقبات في هذا الشأن مشيرا إلى أن السفارة أرسلت تعميما للطلبة رجحت لهم فيه أن يتم الاستمرار في الدراسة عن بعد في الجامعات الأوكرانية حتى انتهاء العام ثم بعد ذلك الحصول على شهادة العام الدراسي كاملا وسحب الملف.

وأشار إلى أن ما طلبته السفارة من السلطات الأوكرانية هو تسهيل حصول الطلبة المصريين على ملفاتهم من الجامعات الأوكرانية وبيانات الدرجات، مشيرا إلى أن هذا لا يعني أنه سيتم إرسال ملفات الطلبة إلى السفارة ولكن سيتم إرسالها إلى الطلبة أنفسهم.

وشدد السفير على أن حصول الطالب على بيان الدرجات لا يعني سحب الأوراق من الجامعة ولكن لابد من التقدم بطلب لسحب الملف كاملا به أوراق كل طالب.

مشيراً إلى أن الدراسة بدأت في أوكرانيا عن بعد من يوم 14 مارس وقد يكون من الأفضل إنهاء الدراسة عن بعد في أوكرانيا هذا العام والحصول على الشهادة.

وخاطب السفير الطلبة قائلا “إن من لديه مشكلة في سحب ملفاته يرسل بياناته على البريد الإلكتروني للسفارة وسنقوم بمخاطبة جامعته لتسهيل ذلك”.

ومن جانبه قال علي فاروق رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” إن السلطات التعليمية في أوكرانيا قررت تأجيل الفصل الدراسي الثاني لبعض الأعوام الدراسية فيما تم إلغاؤه لبعض الأعوام الأخرى على أن يحل محله اختبار تحديد مستوى – أونلاين.

وأوضح أن التأجيل تم لطلبة السنة الثالثة أو ما يعرف بـ”كروك 1″ بينما تم الإلغاء لطلبة التخرج وهم السنة الخامسة والسادسة “الكروك 2” ويحل محله اختبار تحديد مستوى عبر الإنترنت.

وفي السياق أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ما قررته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول جدول امتحانات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا والذين تقدموا بأوراقهم لوزارة الهجرة في الفترة من 14 مارس حتى 24 مارس الجاري، لأداء اختباراتهم بكليات “الطب البشري جامعة القاهرة – الصيدلة جامعة القاهرة – طب الأسنان جامعة عين شمس – الهندسة جامعة عين شمس”.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليا، وتنفيذا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لتنظيم تحويل هؤلاء الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية المصرية، والتي تتضمن من بين الضوابط المختلفة إجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب في تخصصات “الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة”.

وكشفت وزارة الهجرة أن إجمالي من تقدموا للهجرة والتعليم العالي بأوراقهم للتسجيل في الجامعات الخاصة والأهلية وصل إلى 1270 طالب وطالبة، ووفقا لما أعلنته وزارة الهجرة ستجرى الاختبارات لهؤلاء الطلبة بدءا من الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.