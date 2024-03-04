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السفينة الحربية الروسية "المارشال شابوشنيكوف" تصل إلى قطر

منذ ساعة واحدة
السفينة الحربية الروسية "المارشال شابوشنيكوف"

السفينة الحربية الروسية "المارشال شابوشنيكوف"

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ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الاثنين، نقلا عن الخدمة الصحفية للأسطول الروسي أن فرقاطة الأسطول الروسي في المحيط الهادي، المارشال شابوشنيكوف، دخلت ميناء حمد القطري حيث ستشارك في معرض ديمدكس-2024 للدفاع.

ونقلت الوكالة عن الخدمة الصحفية قولها “أقيم حفل استقبال للسفينة الحربية الروسية على الرصيف، شارك فيه ممثلو السفارة الروسية في قطر وضباط القوات البحرية للبلد المضيف”.

وذكرت وكالات روسية أن المدمرة، التي أجرت في يناير كانون الثاني مناورة مضادة للغواصات في بحر الصين الجنوبي، كانت في “رحلة طويلة” منذ 22 يناير كانون الثاني.

يقام معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس) بين الرابع والسادس من مارس آذار، بحسب الموقع الإلكتروني للمعرض.

    المصدر :
  • رويترز

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