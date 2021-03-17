السلطات الأمريكية تعتقل 3 يمنيين أسماؤهم بقائمة الإرهاب على حدود المكسيك

أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود للكونغرس، أمس الثلاثاء، عن اعتقال 4 أشخاص على الحدود الجنوبية منذ الأول من أكتوبر بأسماء متطابقة على قاعدة بيانات فحص الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي، حسبما قال أحد مساعدي الكونغرس الذي اطلع على المراسلات لموقع “أكسيوس” Axios.

وأكدت المصادر أن 3 من الأشخاص الذين تم القبض عليهم من اليمن وواحد من صربيا. وبحسب المصدر، فإن الاعتقالات الأربعة هي أكثر من عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال السنوات المالية الأخيرة الكاملة. وخلال العام 2018، تم اعتقال 6 أشخاص من اليمن وبنغلاديش.

ويأتي معظم المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك من المكسيك أو أميركا الوسطى ويطلبون اللجوء أو لم شمل الأسرة أو وظائف أفضل في الولايات المتحدة.

وقال أعضاء مجلس النواب الجمهوري الذين زاروا الحدود يوم الاثنين إن عددا غير محدد من المهاجرين الذين يعبرون الحدود لديهم أسماء مطابقة لتلك الواردة في قائمة مراقبة الإرهاب.

وكثيرًا ما حذر الرئيس السابق دونالد ترمب ومحافظون آخرون من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية.

ولدى أميركا قائمة طويلة من الأسماء المراقبة، وتشمل الأشخاص “المعروفين أو المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية”، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

ومنعت وزارة الأمن الداخلي أكثر من 3700 شخص على قائمة المراقبة من القدوم إلى البلاد خلال السنة المالية 2017 المنتهية في 30 سبتمبر 2017 وتم إيقاف معظمهم في المطارات.