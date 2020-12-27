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السلطات الأميركية تتهم عسكرياً في حادث إطلاق نار في ولاية إيلينوي

منذ 13 دقيقة
اتهام عسكري أمريكي في حادث إطلاق نار في ولاية إيلينوي

اتهام عسكري أمريكي في حادث إطلاق نار في ولاية إيلينوي

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وجهت السلطات الأميركية الاتهام لعسكري بالجيش يبلغ من العمر 37 عاماً في حادث إطلاق نار أسقط قتلى بإحدى صالات البولينج في ولاية إيلينوي مساء أمس السبت.

وقال دان أوشي قائد شرطة روكفورد في مؤتمر صحافي إن رجلاً يدعى ديوك ويب فتح النار في صالة دون كارتر لينز للبولينج في روكفورد بولاية إيلينوي، مما أودى بحياة ثلاثة أفراد وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال جيه هانلي مدعي مقاطعة وينيباجو إن ويب المقيم في فلوريدا، وهو عسكري بالجيش الأميركي، يواجه ثلاث تهم بالقتل وثلاث تهم بمحاولة قتل، ورفضت السلطات التعليق على الدافع.

وقال قائد الشرطة إنها تلقت بلاغاً بوقوع حادث إطلاق نار وإن أفرادها تمكنوا من إلقاء القبض على المشتبه به بعد عدة دقائق من وصولهم إلى الموقع ودون إطلاق النار من أسلحتهم.

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