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السلطات الأوكرانية: صاروخ روسي يصيب منشأة خاصة في وسط البلاد

منذ ساعة واحدة
علم اوكرانيا

علم اوكرانيا

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قالت السلطات الأوكرانية الجمعة إن القوات الروسية قصفت منشأة خاصة بصاروخ كروز طويل المدى أثناء الليل، وذلك في وسط منطقة فينيتسيا بأوكرانيا.

وقال حاكم المنطقة سيرهي بورزوف إن القصف ألحق أضرارا بالمنشأة وتسبب في إصابة عدد غير محدد من الأشخاص.

وكتب على تيليغرام “للأسف، سقط ضحايا، يتم تقديم كل المساعدة اللازمة لهم”.

ونقل حاكم المنطقة على تيليغرام عن قوات كييف الجوية قولها إنها أسقطت واحدا من أصل صاروخين كروز أطلقتهما روسيا في الهجوم. وأسقطت القوات الصاروخ فوق منطقة كيروفوهراد بوسط البلاد.

وتشن روسيا، التي بدأت غزوا شاملا لأوكرانيا في فبراير\شباط 2022، ضربات جوية متكررة على المناطق الأوكرانية بعيدا عن خطوط المواجهة.

    المصدر :
  • رويترز

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