السلطات الإرتيرية تفرج عن عشرات الصيادين اليمنيين بعد 3 أشهر من احتجازهم

أفادت مصادر محلية وسكان في محافظة الحديدة غربي اليمن (الأربعاء 7-9-2022) بأن السلطات الإريترية أفرجت عن 198 صيادا بعد قرابة ثلاثة أشهر على احتجازهم في المياه الدولية قبالة السواحل اليمنية.

وقال مجاهد القب، وهو مسؤول في منظمة حقوقية محلية بمدينة الخوخة الساحلية، إن السلطات الإرتيرية أفرجت عن هؤلاء الصيادين بعد مصادرة قواربهم ومعداتهم كاملة.

وأكد القب في بيان أن 198 صيادا وصلوا مساء أمس الثلاثاء إلى مركز الإنزال السمكي بمديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة على البحر الأحمر، بعد مصادرة السلطات الارتيرية نحو 27 قاربا ومعدات صيد، فيما ينتظر الافراج عن 31 اخرين.

وكانت الهيئة اليمنية للمصائد السمكية في البحر الأحمر استنكرت في بيان رسمي في أواخر أغسطس آب اعتقال السلطات البحرية الإريترية لنحو 139 صيادا يمنيا أثناء ممارستهم الصيد في المياه البحرية اليمنية بالبحر الأحمر.

كانت السلطات الإريترية أفرجت خلال يوليو تموز الماضي عن أكثر من 146 صيادا يمنيا على دفعتين بعد شهر من احتجازهم في المياه الدولية قبالة سواحل اليمن ومصادرة قواربهم ومعداتهم البحرية.

وصعدت قوات البحرية الإريترية منذ اندلاع الحرب في اليمن أواخر العام 2014 من عمليات القرصنة والاحتجاز والاعتقال بحق كثير من الصيادين اليمنيين أثناء مزاولتهم نشاطهم قبالة أرخبيل حُنيش الذي يضم جزر حُنيش الكبرى والصغرى وجبل زُقر والتابع إداريا لمحافظة الحديدة غرب اليمن.