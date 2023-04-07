السلطات الإسرائيلية: مقتل شخصين في هجوم بالرصاص في الضفة الغربية

قالت السلطات الإسرائيلية إن شخصين قتلا في هجوم بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة الجمعة 7\4\2023.

وذكر الجيش الإسرائيلي إن هجوما بالرصاص وقع على مركبة بالقرب من مستوطنة الحمرا.

وقالت خدمة اسعاف نجمة داود الحمراء إن امرأتين لقيتا حتفيهما وأصيبت ثالثة بجروح خطيرة.

هذا وشنّت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزّة منتصف ليل الخميس إلى الجمعة، وذلك بجسب مصادر فلسطينية واسرائيلي، هذا وتسود حالة من الترقب بعد ليلة عنيفة من القصف شهدتها عدة مناطق بقطاع غزة، صباح الجمعة 7\4\2023.

فيما دوت صفارات الإنذار في سديروت صباح الجمعة 7\4\2023، بعد إطلاق رشقة صاروخية جديدة من القطاع، مشيراً إلى إطلاق 44 صاروخاً حتى الآن من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وذلك في أعقاب إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان، في هجوم نسبته إسرائيل إلى ناشطين فلسطينيين.