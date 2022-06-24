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السلطات الافغانية أنهت عمليات البحث عن ناجين من الزلزال

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 24 - يونيو - 2022 9:44 صباحًا
افغانستان

افغانستان

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قال مسؤول أفغاني كبير الجمعة، إن السلطات أنهت البحث عن ناجين بعد الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص.

وقال محمد نسيم حقاني المتحدث باسم وزارة الكوارث لرويترز إن نحو عشرة آلاف منزل دمرت جزئيا أو كليا في الزلزال الذي وقع يوم الأربعاء في منطقة نائية من البلاد.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بمنطقة جبلية قاحلة تتناثر فيها مجتمعات سكانية صغيرة على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب شرقي كابول قرب الحدود مع باكستان.

وقال محمد إسماعيل معاوية المتحدث باسم القائد العسكري لحركة طالبان في إقليم بكتيكا الأشد تضررا لرويترز: “لا يمكننا الوصول إلى المنطقة، الشبكات (الهاتفية) ضعيفة للغاية ونحاول حاليا الحصول على آخر المستجدات”.

وذكر أن الزلزال أسفر عن مقتل ما يقرب من ألف شخص وإصابة 1500 آخرين. كما دمر أكثر من 3000 منزل، وأضاف أنه تم إنقاذ حوالي 600 شخص من مختلف المناطق المتضررة ليل الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

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