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السلطات البريطانية تعتقل شرطياً بسبب نشره صورة تدعم "حماس"

منذ 8 دقائق
الشرطة البريطانية - أرشيفية

الشرطة البريطانية - أرشيفية

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قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء 1 أيار/مايو 2024، إن السلطات وجهت اتهامين متعلقين بالإرهاب إلى شرطي بسبب ما قيل عن نشره صورة تدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المحظورة في بريطانيا بسبب تصنيفها منظمة إرهابية.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في شمال شرق البلاد في بيان إن السلطات اعتقلت محمد عادل (26 عاما) من برادفورد بشمال إنجلترا في نوفمبر تشرين الثاني ووجهت إليه الاتهامين بعد تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب.

وقال المكتب المستقل المعني بالرقابة على سلوك أفراد الشرطة إن التحقيقات ركزت على رسائل تمت مشاركتها عبر تطبيق واتساب، وخلصت إلى ضرورة إحالة القضية إلى النيابة العامة.

وذكر المكتب في بيان “تم يوم الاثنين اتهام الشرطي محمد عادل (26 عاما) بتهمتين تتعلقان بنشر صورة لدعم منظمة محظورة، تحديدا حماس، بما يتعارض مع المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب… وتردد أن الجريمتين وقعتا في أكتوبر ونوفمبر 2023”.

وتم إيقاف الشرطي المذكور عن العمل في شرطة ويست يوركشير، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر في لندن غدا الخميس.

ومنذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي شنته حماس على إسرائيل، اعتقلت الشرطة البريطانية عددا من الأشخاص في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في لندن تم تنظيمها لإظهار الدعم لحماس ووجهت لهم اتهامات. بينما يقول مسؤولو مكافحة الإرهاب إن الكثير من البلاغات وصلتهم أيضا بشأن محتوى عبر الإنترنت.

    المصدر :
  • رويترز

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