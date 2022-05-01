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السلطات التركية: مقتل 19 شخصًا من عناصر "الكردستاني" شمالي سوريا

1 - مايو - 2022
آخر تحديث: 1 - مايو - 2022 9:21 مساءً
تركيا

تركيا

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كشفت وزارة الدفاع التركية أنّ 19 عنصرًا من حزب العمال الكردستاني قُتلوا في عملية عسكرية شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان: “نواصل الرد بالمثل على مضايقات ومهاجمة الإرهابيين، حيث قامت قواتنا المسلحة بتحييد 19 إرهابياً من تنظيم ’بي كا كا/ ي ب ك‘ (في إشارة للكردستاني) ردًا على إطلاق الإرهابيين النار ومحاولتهم التسلل إلى منطقة نبع السلام”.

وأشارت إلى أن تلك العناصر أطلقت النيران على مناطق عمليات “وغصن الزيتون” و”نبع السلام” شمالي سوريا، ذاكرةً أنه تم “تحييد 16 إرهابيا كانوا يستعدون لمهاجمة منطقة عملية “غصن الزيتون”، و3 آخرين أطلقوا النيران تجاه منطقة عملية “نبع السلام”.

وشددت على أن قواتها المسلحة “لن تترك مثل هذه المحاولات دون عقاب رادع، وستواصل تصديها للعمليات الإرهابية”.

وعملت القوات التركية من جيش وشرطة على ملاحقة عناصر الكردستاني داخل البلاد وخارجها لا سيما شمالي العراق وسوريا، من خلال عمليات أمنية وعسكرية، حيث إنه مدرج على قوائم الإرهاب محليًا.

وتؤكد تركيا أن عملياتها ضد الحزب تأتي ردًا على هجمات ينفذها داخل أراضيها بين الحين والآخر، مستهدفا عناصر الأمن والجيش.

وعبر عملية “درع الفرات” التي أطلقها في 24 آب 2016 وانتهت في 29 آذار 2017، استطاع الجيش التركي تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا من يد العناصر الإرهابية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدن جرابلس والباب وأعزاز.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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