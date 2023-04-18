السلطات التونسية تمنع الاجتماعات بكل مقرات حزب النهضة

عناصر من الشرطة في تونس- أرشيفية

قالت مصادر حزبية ورسمية إن السلطات التونسية منعت الثلاثاء الاجتماعات بكل مقرات حزب النهضة وأغلقت قوات الشرطة مقر اجتماعات جبهة الخلاص وهو ائتلاف المعارضة الرئيسي للرئيس قيس سعيد.

وأمس الاثنين 17\4\2023 ألقت الشرطة القبض على راشد الغنوشي زعيم النهضة وهو أشد منتقدي الرئيس سعيد.‭‭

هذا وقال مسؤولون من حزب النهضة الإسلامي التونسي لرويترز إن قوات الشرطة داهمت المقر الرئيسي للحزب بالعاصمة تونس وبدأت إخلاءه وتفتيشه الثلاثاء، بعد ساعات من إلقاء القبض على زعيم الحزب راشد الغنوشي.

وقال رياض الشعيبي القيادي بالحزب لرويترز إن الشرطة أظهرت إذنا قضائيا وبدأت إخلاء المقر من كل من فيه.

اعتقلت الشرطة التونسية الاثنين زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي في خطوة تمثل تصعيدا لحملة استهدفت بالفعل العديد من المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيد.

وداهمت الشرطة منزل الغنوشي مساء يوم الاثنين 18\4\2023 وفتشته قبل أن تقتاده إلى ما وصفه حزب النهضة الإسلامي بأنها “وجهة مجهولة”.