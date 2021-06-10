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السلطات الجزائرية.. مستحيل حدوث أي محاولة للتلاعب بنتائج الانتخابات

10 - يونيو - 2021
الجزائر

الجزائر

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أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية محمد شرفي، استكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية المقرَّر إجراؤها يوم 12 حزيران بالداخل وبالمهجر، معلناً استحالة حدوث أي محاولة للتلاعب بنتائج الانتخابات، بفضل صرامة النظام المعلوماتي للمراقبة، والتدقيق في البيانات المعتمَد والمصمَّم خصيصاً لهذا الغرض من جانب مهندسين أكفّاء، بحسب تعبيره.

وأكد أن “سلطة الانتخابات قامت بطبع مليار و200 مليون ورقة انتخابية، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة الدقيقة لمضامين هذه الأوراق، مثل صور المرشَّحِين وأسمائهم بالعربية والأجنبية، وذلك تمّ وفقاً للترتيب الخاص بكل المرشَّحِين من الأحزاب السياسية وقوائم المستقلّين الذين فاق عددهم 23 ألف مرشَّح”.

وقال: “إن جلّ الولايات استلمت حصصها من الأوراق الانتخابية بفضل المساعدة الفعالة واللوجستية المُقدَّمة من قيادة الجيش الوطني الشعبي، فالجزائر العاصمة هي الولاية الوحيدة التي لم تستلم بعدُ الحصة المخصَّصة لها من الأوراق الانتخابية، نظراً إلى خصوصيتها وكثرة عدد المرشَّحِين فيها”.

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