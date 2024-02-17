السبت 7 شعبان 1445 ﻫ - 17 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السلطات الروسية تعتقل أكثر من 110 خلال مسيرات لتأبين نافالني

منذ ساعتين
A A A
طباعة المقال

أعلنت جماعة أو.في.دي-إنفو الحقوقية أن أكثر من 110 أشخاص اعتقلوا خلال فعاليات في روسيا لتأبين المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني الذي توفي أمس الجمعة وكان أقوى المعارضين المحليين للرئيس فلاديمير بوتين.

وأعلنت السلطات أن نافالني، وهو محام سابق عمره 47 عاما، سقط مغشيا عليه وتوفي بعد جولة سير في مستعمرة بولار وولف العقابية في القطب الشمالي حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 30 عاما.

وقالت أو.في.دي-إنفو، المعنية بحرية التجمع في روسيا، إن أكثر من 110 أشخاص اعتقلوا في 13 مدينة بأنحاء روسيا خلال مسيرات عفوية حتى الساعة 0736 بتوقيت جرينتش اليوم السبت.

وأضافت أن 69 على الأقل اعتقلوا في سان بطرسبرج.

كما قالت: “في كل مركز شرطة يحتمل أن يكون هناك عدد من المعتقلين أكبر من الموجودين في القوائم المنشورة… ننشر فقط أسماء من نملك بشأنهم معلومات موثوقة ويمكننا نشر أسمائهم”.

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من العدد.

وتمت إزالة مئات الزهور والشموع التي وضعت في موسكو أمس الجمعة لتكريم نافالني وجمعها في أكياس سوداء خلال الليل. وعبر الروس الذين أبدوا احترامهم لنافالني عن اليأس الذي أصابهم بعد وفاته.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قصف سابق على سوريا
جيش الاحتلال: قصفنا منشأة تخزين أسلحة للجيش السوري في درعا
سفينة في البحر الأحمر
خوفا من استهداف الحوثيين.. السفن تنفي علاقتها بإسرائيل وأميركا وبريطانيا
القوات الروسية- أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
منها منطقة دونيتسك الأوكرانية.. القوات الروسية تحسن مواقعها على الخطوط الأمامية

الأكثر قراءة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية
إسرائيل تريد الحرب.. كيف سيردّ "الحزب"؟
باحث في مختبر
كارثة في طعام الأمريكيين.. اكتشاف مادة كيماوية قد تؤدي لعقم 80 بالمئة من السكان!
صورة عن إخراج القيد اللبناني
تكلفة استخراج بيان القيد بـ "400 ألف ليرة".. ماذا عن باقي المعاملات!؟