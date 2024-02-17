السلطات الروسية تعتقل أكثر من 110 خلال مسيرات لتأبين نافالني

أعلنت جماعة أو.في.دي-إنفو الحقوقية أن أكثر من 110 أشخاص اعتقلوا خلال فعاليات في روسيا لتأبين المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني الذي توفي أمس الجمعة وكان أقوى المعارضين المحليين للرئيس فلاديمير بوتين.

وأعلنت السلطات أن نافالني، وهو محام سابق عمره 47 عاما، سقط مغشيا عليه وتوفي بعد جولة سير في مستعمرة بولار وولف العقابية في القطب الشمالي حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 30 عاما.

وقالت أو.في.دي-إنفو، المعنية بحرية التجمع في روسيا، إن أكثر من 110 أشخاص اعتقلوا في 13 مدينة بأنحاء روسيا خلال مسيرات عفوية حتى الساعة 0736 بتوقيت جرينتش اليوم السبت.

وأضافت أن 69 على الأقل اعتقلوا في سان بطرسبرج.

كما قالت: “في كل مركز شرطة يحتمل أن يكون هناك عدد من المعتقلين أكبر من الموجودين في القوائم المنشورة… ننشر فقط أسماء من نملك بشأنهم معلومات موثوقة ويمكننا نشر أسمائهم”.

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من العدد.

وتمت إزالة مئات الزهور والشموع التي وضعت في موسكو أمس الجمعة لتكريم نافالني وجمعها في أكياس سوداء خلال الليل. وعبر الروس الذين أبدوا احترامهم لنافالني عن اليأس الذي أصابهم بعد وفاته.