الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
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السلطات الروسية تعتقل سياسيًا لانتقاده غزو أوكرانيا

منذ 48 دقيقة
السياسي "يفجيني روزمان"

السياسي "يفجيني روزمان"

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لا يسمح الكرملين بوجود معارضين أو منتقدين للغزو الروسي لأوكرانيا على أراضيه، حيث فرّقت القوات الروسية تظاهرات داعمة لأوكرانيا في أول أيام الغزو واعتقلت المتظاهرين، كما أنّها تعتقل النشطاء الذين يهاجمون الحرب.

في هذا السياق، أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بأن السلطات الروسية اعتقلت السياسي “يفجيني روزمان” المعروف بانتقاده للكرملين وللحملة العسكرية في أوكرانيا في الآونة الأخيرة.

ونقلت الوكالة عن أجهزة الأمن في يكاترينبورج أنه يجري التحقيق مع روزمان، رئيس بلدية المدينة السابق، بتهمة “تشويه سمعة الجيش الروسي”.

وكان روزمان واحدًا من قلة من منتقدي الكرملين الذين فازوا بمنصب رئيس بلدية، بعد سلسلة من مظاهرات معارضة حاشدة خلال حملة الرئيس “فلاديمير بوتين” لتولي الرئاسة في عام 2012.

ووصفت روسيا حملتها في أوكرانيا بأنها “عملية عسكرية خاصة” تهدف إلى ضمان أمنها. وقامت السلطات بمحاكمة عدد من النشطاء بسبب وصفهم العملية العسكرية بأنها حرب أو انتقادهم للإجراءات الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

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