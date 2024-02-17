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السلطات الروسية تكشف سبب وفاة نافالني.. ولكن أين الجثة!؟

منذ 30 دقيقة
محتجون أمام السفارة الروسية في برلين حاملين صور زعيم المعارضة الروسية الراحل أليكسي نافالني

محتجون أمام السفارة الروسية في برلين حاملين صور زعيم المعارضة الروسية الراحل أليكسي نافالني (رويترز)

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كتب إيفان جدانوف الحليف البارز للمعارض الروسي أليكسي نافالني على منصة إكس أنه جرى إبلاغ والدة نافالني ومحاميه في المستعمرة العقابية اليوم السبت بأنه توفي بسبب “متلازمة الموت المفاجئ”.

وقالت متحدثة باسم نافالني في وقت سابق إن سبب الوفاة لم يتحدد بعد.

من جهتها، قالت كيرا يارميش المتحدثة باسم أليكسي نافالني إن جثته ليست في المشرحة في بلدة سالخارد القربية من المستعمرة العقابية التي توفي فيها أمس الجمعة.

وذكرت يارميش أن والدة نافالني ومحاميه زارا المشرحة ليجداها مغلقة على الرغم من تأكيد المستعمرة العقابية أنها تعمل وأن جثة نافالني موجودة بها.

وأضافت يارميش على منصة إكس “جثة أليكسي ليست في المشرحة”.

وقالت هيئة السجون الروسية إن نافالني البالغ من العمر 47 عاما فقد وعيه وتوفي أمس الجمعة بعد جولة سير في مستعمرة عقابية في القطب الشمالي حيث كان محتجزا.

وأبدى زعماء ومسؤولون غربيون غضبهم إزاء وفاة نافالني، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس الجمعة رد الفعل بأنه غير مقبول.

    المصدر :
  • رويترز

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