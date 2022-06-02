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السلطات السودانية تغلق كافة الجسور بالعاصمة.. تزامنا مع دعوات التظاهر

منذ 7 ساعات
من احتجاجات السودان

من احتجاجات السودان

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أعلنت عن إغلاق كافة الجسور بالعاصمة الخرطوم ماعدا جسري سوبا والحلفايا، تزامنا مع دعوات للخروج لإحياء “ذكرى فض الاعتصام”.

وقال إعلام ولاية الخرطوم: “في إطار التدابير التي اتخذتها السلطات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامه مواطني ولاية الخرطوم وحفاظا على ممتلكاتهم وتحسبا لما يمكن أن يحدث من أعمال تخل بالأمن والسلامة العامة خلال المواكب المعلنة غدا الجمع’ لإحياء ذكرى فض الاعتصام، تعلن السلطات الأمنية إغلاق كافه الجسور أمام حركه المرور عدا جسري الحلفايا وسوبا.”

وكان قد أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، الأحد الماضي، مرسوما برفع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد.

وقال بيان مقتضب عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، إنه “في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسوما برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد”.

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