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السلطات العراقية تعتقل شخصين من منفذي الهجوم على قاعدة عين الأسد

20 - يونيو - 2021
الشرطة العراقية

الشرطة العراقية

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أعلنت القوات الأمنية العراقية عن اعتقال اثنين من منفذي الهجمات الصاروخية على قاعدة عين الأسد غرب العراق.

وكانت مصادر أفادت في وقت سابق اليوم، بأن قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب البلاد، تعرضت لهجوم صاروخي. وأوضحت أن صاروخاً سقط في محيط القاعدة الجوية التي تضم عسكريين أميركيين.

كما أشارت إلى أن القوات الأمنية أغلقت منطقة البغدادي في الأنبار بشكل كامل بحثا عن مطلقي الصاروخ، بعد أن عثرت على منصة الإطلاق.

ولاحقا أفادت القوات الأمنية في بيان بأنها فتحت تحقيقا في حادث سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا لم ينفجر، أطلق من جهة منطقة البغدادي باتجاه عين الأسد، دون تسجيل أي خسائر تذكر.

 

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