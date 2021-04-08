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السلطات العراقية تفرج عن 40 سجينا إيرانیا بعضهم محكوم بالمؤبد

8 - أبريل - 2021
عناصر من الشرطة العراقية

عناصر من الشرطة العراقية

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أفرجت السلطات العراقية عن أكثر من 40 سجينا إيرانيا، وذلك بعد زيارة رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي للعراق وتوقیع مذكرة تعاون قضائي بین البلدین ، حسب ما أفادت به وكالة “إيرنا” .

وفي هذا السياق، قال القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بغداد موسى علي زادة طباطبائي، إن “هؤلاء السجناء الذين حكمت عليهم المحاكم العراقية بعقوبات مختلفة تراوحت بين السجن لمدة 3 سنوات والسجن المؤبد، واجهوا الكثير من المشكلات بسبب ابتعادهم عن الوطن، لذلك قررت سفارة الجمهورية الإسلامية الإیرانیة في بغداد متابعة هذا الموضوع”.

وأضاف الطبطبائي أنه “من المقرر أن يصل هؤلاء السجناء إلى إيران اليوم الخميس عبر منفذ شلمجة الحدودي بحضور ممثل السفارة الإيرانية في بغداد وكذلك ممثلين عن القضاء العراقي”.

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