السلطات الليبية تطالب الصحفيين بمغادرة مدينة درنة

آثار الفيضانات في درنة

طلبت السلطات الليبية من الصحفيين مغادرة مدينة درنة المنكوبة جراء ما شهدته من سيول وفيضانات، وفق ما أفادت قناة الحرة وشبكة الجزيرة.

ولم يتسن لرويترز التواصل على الفور مع مسؤولين ليبيين للحصول على تعليق.

لا تزال فرق الطوارئ في شرق ليبيا تبحث عن آلاف الأشخاص الذين اختفوا بعد الفيضانات الكارثية التي ضربت المنطقة.

ويقوم عمال الإغاثة والسكان بتمشيط أنقاض المباني المنهارة منذ عدة أيام.

وكانت مدينة درنة هي المنطقة الأكثر تضررا حتى الآن.

انجراف مناطق بأكملها

جرفت المياه مناطق بأكملها في درنة، التي يقدر عدد سكانها بنحو 120 ألف نسمة على الأقل، أو غطتها بالوحل.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن ما لا يقل عن 891 بناية دُمرت في المدينة، فيما قال رئيس البلدية إن 20 ألف شخص ربما يكونوا قد لقوا حتفهم جراء هذه الكارثة.