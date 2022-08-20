السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
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السلطات المصرية تكشف سبب الحريق المروع في الإسكندرية

منذ 51 دقيقة
حريق هائل في مركز تجاري بالاسكندرية

حريق هائل في مركز تجاري بالاسكندرية

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أكدت السلطات المصرية، السبت، إتمام عمليات السيطرة على الحريق الذي نشب في وقت سابق من نهار اليوم، بأحد المراكز التجارية في محافظة الإسكندرية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها “بالفحص، تبين أن الحريق نشب بالتكييف المركزي أعلى سطح مبنى المركز التجاري”.

وذكر البيان أنه تمت السيطرة على الحريق دون أي خسائر فى الأرواح أو التأثير على المبنى.

 

وختم الداخلية بانها بالتأكيد على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الحادث الذي أثار هلع من كانوا بداخل المركز التجاري، وحتى المواطنين الذين كانوا بالشوارع القريبة منه.

ووثقت كاميرات الهواتف النقالة كيف تسبب الخوف الذي انتاب زوار المركز، في تدافع كبير بالداخل وصدمة المارة في الشارع المقابل.

وكانت وكالة الأنباء المصرية، أوردت خبرا في وقت سابق من السبت قالت فيه إن حريقا اندلع في أحد المراكز التجارية، بمنطقة محرم بك، في الإسكندرية.

وقالت إن أعمدة دخان كثيفة تصاعدت من منطقة السينيمات، فيما دفعت الحماية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن وقوع ضحايا أو إصابات.

 

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