السلطات المصرية تكشف سبب الحريق المروع في الإسكندرية

أكدت السلطات المصرية، السبت، إتمام عمليات السيطرة على الحريق الذي نشب في وقت سابق من نهار اليوم، بأحد المراكز التجارية في محافظة الإسكندرية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها “بالفحص، تبين أن الحريق نشب بالتكييف المركزي أعلى سطح مبنى المركز التجاري”.

وذكر البيان أنه تمت السيطرة على الحريق دون أي خسائر فى الأرواح أو التأثير على المبنى.

تمكنت قوات #الحماية_المدنية بتاريخ اليوم 20 الجارى من السيطرة على #حريق نشب بأحد المراكز التجارية بالإسكندرية وإخماده.. وبالفحص تبين أن الحريق نشب بالتكييف المركزى أعلى سطح مبنى المركز التجارى من الخارج إمتد إلى"مظلة" خاصة بإحدى البوابات. — وزارة الداخلية (@moiegy) August 20, 2022

وختم الداخلية بانها بالتأكيد على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الحادث الذي أثار هلع من كانوا بداخل المركز التجاري، وحتى المواطنين الذين كانوا بالشوارع القريبة منه.

ووثقت كاميرات الهواتف النقالة كيف تسبب الخوف الذي انتاب زوار المركز، في تدافع كبير بالداخل وصدمة المارة في الشارع المقابل.

وكانت وكالة الأنباء المصرية، أوردت خبرا في وقت سابق من السبت قالت فيه إن حريقا اندلع في أحد المراكز التجارية، بمنطقة محرم بك، في الإسكندرية.

وقالت إن أعمدة دخان كثيفة تصاعدت من منطقة السينيمات، فيما دفعت الحماية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن وقوع ضحايا أو إصابات.