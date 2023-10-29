السلطات المغربية: مقتل شخص وإصابة 3 في 4 انفجارات بالصحراء الغربية

قالت السلطات المغربية إن شخصا قُتل وأصيب ثلاثة آخرون في أربعة انفجارات بمدينة السمارة في الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب أمس السبت.

وأوضحت السلطات في بيان أن الانفجارات ألحقت أضرارا بمنزلين، دون مزيد من التفاصيل.

وتعتبر الرباط الصحراء الغربية أرضا مغربية، لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تريد إقامة دولة مستقلة هناك.

وأعلنت جبهة البوليساريو في نوفمبر تشرين الثاني 2020 استئناف كفاحها المسلح للسيطرة على الصحراء الغربية.

وتصف الأمم المتحدة معظم الأعمال القتالية الدائرة هناك بأنها “منخفضة الشدة”، ويقع أغلبها في الجزء الشرقي غير المأهول من الجدار الأمني ​​الذي أقامته المملكة المغربية.

ويقول المغرب إن الحكم الذاتي هو أقصى ما يمكن أن يقدمه كحل سياسي في المنطقة. وتطالب جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر بإقامة دولة مستقلة هناك.

ويحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طرفي الصراع على التوصل إلى حل مقبول.

وكانت إسرائيل أحدث دولة تعترف بسيادة المغرب على المنطقة في يوليو تموز، وهي الخطوة نفسها التي اتخذتها الولايات المتحدة في عام 2020.

وافتتحت 28 دولة أخرى، معظمها أفريقية وعربية، قنصليات لها في الداخلة أو مدينة العيون، فيما يعتبره المغرب دعما ملموسا لحكمه في الصحراء الغربية.