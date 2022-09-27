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السلطات الموالية لموسكو تعلن عن نتائج الاستفتاء

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2022 5:44 مساءً
روسيا تجري الاستفتاء لضم اربع مناطق شرق اوكرانيا

روسيا تجري الاستفتاء لضم اربع مناطق شرق اوكرانيا

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أعلنت السلطات الموالية لموسكو في المناطق الأوكرانية الأربع التي تجري فيها استفتاءات أن النتائج الأولى تظهر تأييدا قويا للانضمام إلى روسيا لتحلق بشبه جزيرة القرم التي صوتت في عام 2014 للانضمام إلى روسيا.

وأظهرت النتائج الأولية، الأربعاء، موافقة دونباس وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية على الانضمام إلى روسيا، على ما أفادت وسائل إعلام روسية.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، فقد صوت نسبة 98.19 % من سكان زاباروجيا و97.63 % من سكان خيرسون للانضمام إلى روسيا.

معلومات عن مناطق الاستفتاء:

1- تبلغ مساحة الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا 100 ألف كلم مربع، أي ما يشكل قرابة 20 في المئة من مجموع مساحة البلاد.

2- يتراوح عدد سكان تلك المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية ما بين 5 إلى 7 مليون نسمة، أي ما يقارب 15 بالمئة من مجموع سكان أوكرانيا.

3- لوغانسك: تبلغ مساحتها أكثر من 26.5 كم مربع، وعدد سكانها يبلغ نحو مليونين وربع المليون نسمة.

4- دونيتسك: تبلغ مساحتها 26.5 كم مربع، وعدد سكانها يتجاوز 4 ملايين نسمة.

5- خيرسون: مساحتها تبلغ 28 ألف كم مربع ويبلغ عدد سكانها زهاء مليون نسمة.

6- زاباروجيا: مساحتها تبلغ 20 ألف كم مربع وعدد سكانها يفوق المليون ونصف مليون.

    المصدر :
  • وكالات

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