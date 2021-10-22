السلطات الهندية تعيد فتح دور السينما إثر انخفاض الإصابات بكورونا

أعادت السلطات الهندية فتح دور السينما في مومباي بعد انخفاض كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وسمحت السلطات الهندية، بإعادة افتتاح دور السينما في العاصمة الترفيهية مومباي، اليوم الجمعة، وذلك بعد أكثر من 18 شهرا من الإغلاق بسبب وباء فيروس كورونا.

وتم افتتاح دور السينما بنصف طاقتها، وسيتم السماح فقط لمن لديهم شهادات تطعيم كوفيد-19 أو “وضع آمن” على التطبيق الصحي الذي تديره الدولة بدخول دور السينما. ويعد فحص الكمامات ودرجة الحرارة إلزاميا ولن يسمح بدخول أي أطعمة أو مشروبات.

يذكر أن مدينة مومباي كانت واحدة من أكثر المدن تضررا بالوباء، لكن أعيد فتحها تدريجيا بعد انخفاض حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن كورونا. ومع ذلك، تعد دور السينما هناك من بين آخر الأماكن العامة التي أعيد فتحها – وهي خطوة رمزية للغاية في العاصمة المالية للبلاد والمعروفة أيضا بصناعة أفلام بوليوود.