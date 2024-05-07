السلطة الفلسطينية تطالب أميركا "بالتدخل الفوري" لوقف اجتياح رفح

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية الثلاثاء أن السلطة الفلسطينية طالبت الولايات المتحدة “بالتدخل الفوري لمنع قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح وتهجير المواطنين منها”.

وحذر نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية “من مخاطر هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير وارتكاب مجازر في رفح، ما يهدد حياة الملايين من الفلسطينيين ويدفع بالأمور إلى حافة الهاوية، إلى جانب السيطرة على المعابر الحدودية الفلسطينية، الأمر الذي سيضاعف من معاناة المواطنين وسيزيد من الحصار المفروض أصلا بمنع تحرك المواطنين وإخراج الجرحى، وستمنع تدفق المساعدات الإغاثية إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة”.