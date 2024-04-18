السلطة الفلسطينية: من حقنا الحصول على عضوية كاملة بقرار دولي لا عبر المفاوضات

قال زياد أبو عمرو ممثل الرئيس الفلسطيني أمام مجلس الأمن إن الشعب الفلسطيني كان دوما ضحية أحداث وقرارات دولية لم تكن له يد فيها.

وأضاف “منذ 1988 أبدت قيادتنا الاستعداد لإنهاء الصراع، وقدمت تنازلات تاريخية، ومن حقنا الحصول على عضوية كاملة بقرار دولي لا عبر المفاوضات، ومن يعطل قرار منحنا عضوية كاملة لا يساعد في تعزيز فرص السلام في منطقتنا.

وأشار المندوب الفلسطيني إلى أن الانشغال بطلب العضوية الكاملة لا ينسينا ما يجري في غزة من حرب شاملة.

لافتاً إلى أن الجزء الأكبر من قطاع غزة صار غير صالح للحياة، إضافة إلى أن اعتداءات المستوطنين تتصاعد ضد مواطنينا في الضفة الغربية والقدس، ولا يجوز للمجتمع الدولي السماح بأن تكون أي دولة فوق العقاب.

وأكد على أن مسؤولية العدوان تقع أيضا على عاتق الدول التي تسلح إسرائيل.