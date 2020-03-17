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السلفادور تتهم المكسيك بنشر “كورونا” على أراضيها

اتهم رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، المكسيك بالسماح بركوب 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا رحلة مقررة من مكسيكو سيتي إلى سان سلفادور وقال إنه علق كل الرحلات الجوية للركاب بشكل فوري.

ووصف رئيس السلفادور السلطات المكسيكية بأنها “لا تتحلى بالمسؤولية”، فيما لم يقدم أبو كيلة الذي وجه الاتهام في تغريدة على تويتر دليلا أو تفاصيل أخرى بشأن الموقف.

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وفي السياق أعلنت المكسيك تسجل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 82 حالة.

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