السماح بطواف غير المعتمرين… ودعوة الزوار للالتزام بالإجراءات الاحترازية

أعلنت «رئاسة شؤون الحرمين» السماح بطواف غير المعتمرين ابتداء من فجر اليوم (السبت)، داعية الزوار للالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس، أن أمراً سامياً صدر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين ابتداء من فجر اليوم السبت، وفق الخطة المرسومة لذلك.

وشدد الشيخ السديس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتعاون مع كل العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه، مؤكداً حرص ومتابعة القيادة لتوفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

وكانت «رئاسة شؤون الحرمين» أعلنت الخميس، عن إجراءات احترازية لمنع انتشار العدوى، من بينها «إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة»، و«إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط»، إضافة إلى «منع دخول المحرمين للمسجد الحرام والساحات المحيطة به».