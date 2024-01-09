السناتور الأمريكي يدفع ببراءته من اتهامات تتعلق بقطر ومصر

دفع السناتور الأمريكي بوب مينينديز اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي ببراءته من اتهامات بأنه استغل نفوذه في مساعدة رجل أعمال يسعى إلى الحصول على استثمار من الحكومة القطرية والتآمر لانتحال صفة وكيل غير مسجل لمصر.

وقال مينينديز السناتور الديمقراطي والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في خطاب عاطفي “لم أخن قط ثقة الجمهور، كنت وطنيا ومخلصا لبلادي”.

وأضاف “تقديم ثلاث لوائح اتهام… يسمح للحكومة بإبقاء القصة المثيرة متداولة في الصحافة، ويسمم هيئة المحلفين ويسعى إلى إدانتي في محكمة الرأي العام”.

وقدم الادعاء العام لائحة اتهام إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن في الثاني من يناير كانون الثاني تتضمن تلقي مينينديز وزوجته نادين ذهبا وتذاكر لحضور أحد سباقات فورمولا 1 للسيارات نظير مساعدة رجل الأعمال فريد دعبس في التفاوض على استثمار بملايين من الدولارات في مشروع عقارات في ولاية نيوجيرزي.

وأظهرت لائحة الاتهام أن مينينديز قدم دعبس في يونيو حزيران 2021 إلى فرد في العائلة المالكة القطرية يدير شركة استثمارات. ومينينديز هو ممثل ولاية نيوجيرزي في مجلس الشيوخ منذ 2006.

ودفع مينينديز ببراءته في أكتوبر تشرين الأول من التآمر لانتحال صفة وكيل غير مسجل للحكومة المصرية وقبول مئات الآلاف من الدولارات من رجال أعمال بولاية نيوجيرزي لعرقلة تحقيقات إنفاذ القانون التي واجهوها.

ويواجه السناتور اتهامات بالتآمر منها التآمر للحصول على رشوة والاحتيال في الخدمات الشريفة والابتزاز وانتحال صفة وكيل أجنبي.

ونفى اقتراف أي مخالفة وعارض دعوات إلى تقديم استقالته، لكنه تعين عليه التنحي عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بعد توجيه الاتهامات إليه في سبتمبر أيلول.