السناتور الجمهوري ليندسي غراهام يحتفظ بمقعده

احتفظ السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف الوثيق للرئيس دونالد ترامب، بمقعده عن ولاية كارولاينا الجنوبيّة في الانتخابات النصفيّة التي جرت الثلاثاء بالتزامن مع الانتخابات الرئاسيّة، بحسب تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء شبكة فوكس نيوز وصحيفة نيويورك تايمز.

وتمكّن السناتور النافذ البالغ من العمر 65 عاماً من أن يهزم المرشّح الديموقراطي خايمي هاريسون الذي أظهرت استطلاعات الرأي خلال الأسابيع الأخيرة أنّ الفارق بينه وبين غراهام في نوايا التصويت ضئيل للغاية.

وبسبب هذه البيانات والتبرّعات المالية الضخمة التي جمعها منافسه التقدّمي الأسود الذي يصغره بعشرين عاماً، بدا غراهام مهدّداً بخسارة مقعده عن هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.