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السناتور المقرب من ترامب “ماكونيل” يحتفظ بمقعده في مجلس الشيوخ

منذ 12 دقيقة
ميتش ماكونيل

ميتش ماكونيل

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مع فرز المزيد من أصوات الناخبين في الولايات يقترب الاعلان عن الرئيس الأميركي القادم شيئا فشيئا، وفي هذا السياق، احتفظ زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل بمقعده عن ولايته كنتاكي في الانتخابات النصفية التي جرت الثلاثاء، بحسب تقديرات أوردتها شبكة “فوكس نيوز” وصحيفة “نيويورك تايمز”.

وتمكّن ماكونيل البالغ من العمر 78 عاماً والحليف الوثيق للرئيس دونالد ترامب من الاحتفاظ بمقعده الذي يشغله بدون انقطاع منذ 1985 بعد فوزه على المرشحة الديموقراطية آيمي ماكغراث وهي طيارة سابقة في سلاح الجو.

وخلال السنوات الأربع الفائتة من ولاية ترامب نجح هذا المخطّط الاستراتيجي في أن يمرّر في مجلس الشيوخ المصادقة على تعيين أكثر من 200 قاضٍ محافظ عيّنهم الرئيس الجمهوري، بمن فيهم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا.

كما أشارت المعلومات إلى أن المرشحين الديمقراطيين لانتخابات مجلس الشيوخ قد فازوا بمقاعد 7 ولايات، بينما فاز منافسوهم الجمهوريون بمقاعد 4 فقط.

وجرى ‏توزيع عدد مقاعد مجلس الشيوخ حتى الآن، بـ 42 مقعدا للديمقراطيين، و38 للجمهوريين، وذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أميركية.

وماكونيل هو صاحب أطول فترة يقضيها سناتور على رأس كتلة في مجلس الشيوخ: كان زعيم الأقلية الجمهورية بين عامي 2007 و2015 وعندما استعاد الجمهوريون السيطرة على المجلس أصبح زعيم الأغلبية. وبموجب الدستور الأميركي فإنّ نائب الرئيس يتولّى حكماً منصب رئيس مجلس الشيوخ.

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