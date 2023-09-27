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السناتور مينينديز سيمثل أمام المحكمة وتزايد الدعوات لاستقالته

منذ 14 دقيقة
السناتور الديمقراطي بوب مينينديز

السناتور الديمقراطي بوب مينينديز (رويترز)

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أزمة السناتور الأمريكي بوب مينينديز، الى الواجهة من جديد مع تزايد الدعوات لاستقالته، بعد إتهام الأخير وزوجته بقبول سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات في مقابل استغلال نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات جهات إنفاذ قانون مع رجال الأعمال.

من المقرر أن يمثل السناتور الأمريكي بوب مينينديز أمام المحكمة الأربعاء لمواجهة اتهامات بتلقي رشا من ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرزي في وقت تزايدت فيه الدعوات لاستقالته من زملائه في الحزب الديمقراطي.

ومن المقرر أن يمثل مينينديز وزوجته نادين (56 عاما) ورجال الأعمال خوسيه أوريبي (56 عاما) وفريد دايبس (66 عاما) أمام محكمة مانهاتن الاتحادية حوالي الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ودفع رجل الأعمال الثالث وائل حنا (40 عاما) ببراءته أمس الثلاثاء 26\9\2023.

وتنحى مينينديز السناتور عن ولاية نيوجيرزي عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وقال الاثنين إنه سيبقى في مجلس الشيوخ ويدافع عن نفسه في مواجهة تلك الاتهامات.

ويطالب أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي مينينديز بالاستقالة منذ الكشف عن الاتهامات يوم الجمعة.

    المصدر :
  • رويترز

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